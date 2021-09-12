Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом «360» сообщили в в МЧС РФ.

На борту находятся 14 пассажиров и два члена экипажа, уточнили в ведомстве.

«В 18:15 12.09.2021 поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410. По предварительным данным на борту 14 человек и два члена экипажа. Силы и средства выдвинулись на место», — отметили в МЧС.

Там добавили, что самолет совершил жесткую посадку в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, в четырех километрах от Казачинского.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на власти региона передал, что четыре человека выжили, один пострадал, еще 11 оказались зажаты в салоне.

По информации телеканала, вертолет Ми-8 вылетел на поиски самолета, который совершил жесткую посадку в Иркутской области. В экстренных службах каналу сообщили, что на борту находились 16 человек, а также то, что L-410 загорелся при жесткой посадке.