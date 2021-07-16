В Томской области пропал с радаров самолет Ан-28. По предварительным данным, на борту находились 13 человек. Об этом сообщил источник ТАСС.

Пассажирский самолет Ан-28 выполнял рейс Кедрово — Томск. Последний раз экипаж выходил на связь в 12:00. После этого пилоты больше не отвечали.

По информации Telegram-канала Baza, на борту воздушного судна сработал аварийный маяк.

По другим данным, на борту находились 17 человек. Самолет пропал в Бакчарском районе Томской области. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах рассказало РИА «Новости».

По сообщению от источника «Интерфакса», самолет принадлежит авиакомпания «Сибирская легкая авиация». Он выполнял внутрирегиональный рейс. В числе 13 человек на борту — четверо детей. Собеседник агентства не исключил, что Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе, откуда поступают сигналы маяка. На поиски направлена авиация, включая вертолеты Ми-8.

В пресс-службе аэропорта Томск сообщили «360», что им ничего не известно о пропавшем самолете.