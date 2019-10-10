Пассажирский самолет приземлился в Барнауле с трещиной на лобовом стекле

В Барнауле следователи начали проверку из-за трещины на лобовом стекле Boeing 737-800, который прилетел в столицу Алтайского края из Москвы. Пилоты посадили самолет в штатном режиме, никто не пострадал.

«10 октября 2019 года, около 05:20 (01:20 по московскому времени), у воздушного судна Boeing 737-800, осуществлявшего рейс Москва — Барнаул, при подлете к аэропорту Барнаула произошло растрескивание лобового стекла со стороны командира воздушного судна, разгерметизации салона и кабины пилотов не допущено», — сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

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Пилоты штатно посадили самолет в 05:25. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей. После посадки следственная группа осмотрела воздушное судно, опросила членов экипажа.

Сейчас СК проводит доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщил «Интерфакс», обратный рейс из Барнаула в Москву со 125 пассажирами перенесли на 19:10 по местному времени.