Важное 27 августа 2023, 10:02 Пассажирский самолет Москва — Минводы подал в воздухе сигнал тревоги ТАСС: самолет Москва — Минводы подал сигнал тревоги в полете Unsplash

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Пассажирский Airbus, летевший из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги, рассказали ТАСС в авиационных службах. Уже известно, что самолет благополучно приземлился в Волгограде.

По данным собеседника агентства, сигнал тревоги прозвучал уже через полтора часа после начала полета. К тому моменту борт находился к Волгоградской областью. Он приступил к снижению. Экстренная посадка прошла без сбоев.

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Московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский возобновили работу после ночной приостановки из-за тумана.

Ранее, 24 августа, экстренную посадку совершил самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Екатеринбург. Никто не пострадал. По разным данным, сигнализация сработала ложно либо в багажном отсеке произошло задымление. Пассажирам ничто не угрожало, однако члены экипажа решили посадить самолет для тщательной оценки ситуации. Он благополучно приземлился в Минеральных Водах, а в Екатеринбург в итоге прибыл с опозданием на два с половиной часа.