Происшествия 12 января 2024, 23:06 Пассажирский самолет Як-42 выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Архангельска СК начал расследование обстоятельств ЧП с самолетом в аэропорту Архангельска Западное МСУТ СК России

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Следственный комитет на транспорте СК РФ начал расследование обстоятельств происшествия с самолетом в аэропорту Талаги Архангельска. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту выкатывания судна за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Вечером 12 января 2024 поступило сообщение, что в аэропорту Талаги города Архангельск воздушное судно ЯК-42, рейс сообщением Амдерма 2 — Талаги, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы», — рассказали в СК.

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Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. На борту самолета в момент посадки находилось 50 пассажиров и три члена экипажа, в результате ЧП никто не пострадал. Однако в расписание аэропорта пришлось внести коррективы, несколько рейсов задержали на вылет и посадку.

Ранее водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет на взлете в петербургском аэропорту Пулково. Администрация воздушной гавани информацию не подтвердила.