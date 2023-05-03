Происшествия 03 мая 2023, 18:09 Пассажирский самолет из Стамбула аварийно приземлился в Сочи из-за технических проблем Самолет из Стамбула вынужденно приземлился в Сочи piqsels

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Пассажирский самолет, летящий из Стамбула, был вынужден совершить аварийную посадку в Сочи, написал «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, на борту находилось 44 человека. Благополучное призмеление лайнера авиакомпании Red Wings состоялось в 16:57, уточнили «360» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Лайнер направлялся в Домодедово, однако не смог продолжить полет из-за технических проблем. Командир запросил экстренную посадку и получил на нее разрешение.

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«Пассажиры сейчас расположены в зоне ожидания полетов. С ними работают представители авиакомпании. Будет принято решение о дальнейшем их направлении», — добавили в пресс-службе аэропорта.