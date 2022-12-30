Происшествия 30 декабря 2022, 09:11 Пассажирский самолет экстренно посадили на Сахалине из-за взрыва пауэрбанка Летевший из Хабаровска пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Южно-Сахалинске Пресс-служба МЧС

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Летевшим из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский пассажирам понадобилась медицинская помощь. Во время полета у одного из них самовоспламенился пауэрбанк, из-за чего лайнер пришлось срочно посадить на Сахалине. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Информация о задымлении в салоне экстренным службам поступила 30 декабря около 13:15 по местному времени. Как выяснилось, у одного из пассажиров взорвалось портативное зарядное устройство.

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На борту находились 112 человек, двум пассажирам понадобилась медицинская помощь. Airbus А-319 компании «Аврора» экстренно посадили в аэропорту Южно-Сахалинска. Всех пассажиров эвакуировали. Специалисты осмотрели самолет и не нашли в нем технических неисправностей. Одна пассажирка отказалась от госпитализации.

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«В 13.53 эвакуация завершена, проводится проветривание салона. Возобновление рейса спланировано на 19:00 30.12.2022, без замены воздушного судна. Эвакуировано 112 человек. Привлечено 28 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 1 единица техники», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Аналогичный инцидент со взрывом пауэрбанка в самолете произошел накануне вечером на борту рейса Москва — Калининград. По словам очевидицы, возгорание произошло до вылета лайнера. Экипаж самостоятельно потушил огонь. Рейс перенесли на неопределенное время.