Пассажирский самолет аварийно сел в аэропорту Стамбула из-за птиц

В Турции пассажирский самолет при взлете столкнулся со стаей птиц. Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines Cargo направлялся в Алма-Ату.

Как сообщило турецкое издание «Новый рассвет», рейс TK-6220 вылетел из стамбульского аэропорта «Ататюрк» в 08:40. После столкновения с пернатыми командир принял решение вернуться в аэропорт, из которого вылетел.

Экипаж посадил воздушное судно после аварийного слива топлива до допустимого посадочного веса. Самолет направили в ремонтный ангар, потому что из-за столкновения у Boeing 777 повредились носовой обтекатель и приемники воздушного давления.

Встреча со стаей птиц может нанести огромный ущерб самолету: столкнувшись с фюзеляжем или попав в двигатель, птица может нарушить работу воздушного судна. Особенно опасны большие птицы, которые весят более 500 граммов.

В августе 2019 года пилоты самолета А321 аварийно посадили самолет в кукурузном поле. На борту находились 200 пассажиров, все остались живы. По предварительным данным, в самолет врезалась стая чаек. Расследование затянулось из-за пандемии коронавируса, окончательная причина происшествия до сих пор не названа.