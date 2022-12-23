Происшествия 23 декабря 2022, 17:45 Пассажирский поезд врезался в легковушку в Краснодарском крае

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Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Адлер, протаранил легковой автомобиль в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКЖД.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель легковушки неправильно припарковал машину. Машинист поезда пытался остановить железнодорожный состав, однако сделать это не удалось.

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Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

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