23 декабря 2022, 17:45
Пассажирский поезд врезался в легковушку в Краснодарском крае
Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Адлер, протаранил легковой автомобиль в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКЖД.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель легковушки неправильно припарковал машину. Машинист поезда пытался остановить железнодорожный состав, однако сделать это не удалось.
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Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
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