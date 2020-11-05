Пассажирский поезд столкнулся в автомобилем в ЯНАО

По данным сайта «Дни.ру», автомобиль от удара улетел в кювет, его сильно помяло. Водитель скончался на месте от полученных травм.

По данным ГИББДД, в аварии был виноват водитель. Есть информация, что он ехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате инцидента было прервано движение поездов на 10 минут.