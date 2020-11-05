05 ноября 2020, 11:26
Пассажирский поезд столкнулся в автомобилем в ЯНАО
Произошло ДТП с участием пассажирского поезда и легковой машины в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
По данным сайта «Дни.ру», автомобиль от удара улетел в кювет, его сильно помяло. Водитель скончался на месте от полученных травм.
По данным ГИББДД, в аварии был виноват водитель. Есть информация, что он ехал на запрещающий сигнал светофора.
В результате инцидента было прервано движение поездов на 10 минут.