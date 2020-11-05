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    05 ноября 2020, 11:26

    Пассажирский поезд столкнулся в автомобилем в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Произошло ДТП с участием пассажирского поезда и легковой машины в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

    По данным сайта «Дни.ру», автомобиль от удара улетел в кювет, его сильно помяло. Водитель скончался на месте от полученных травм.

    По данным ГИББДД, в аварии был виноват водитель. Есть информация, что он ехал на запрещающий сигнал светофора.

    В результате инцидента было прервано движение поездов на 10 минут.