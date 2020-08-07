Пассажирский поезд сошел с рельсов в Уфе

Рано утром 7 августа на станции Уфа с путей сошли два вагона пассажирского поезда. Инцидент произошел при маневровых работах. Во время ЧП никто не пострадал. Об этом сообщил старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

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«В 04:50 по Москве на станции Уфа при маневровых работах сошли два пассажирских вагона без пассажиров маневрового поезда. Пострадавших нет, размер ущерба и причины происшествия устанавливаются», — рассказал Захаров.

Собеседник добавил, что на место схода поезда уже приехали следователи. Они выясняют все обстоятельства и причины происшествия. После проверки на станции усилят меры безопасности. Авария не помешала движению поездов. Информации о причинах инцидента пока нет.