Пассажирский поезд сошел с рельсов в Иране, 13 человек погибли

Утром 8 июня в иранской провинции Южный Хорасан с рельсов сошел пассажирский поезд, погибли 13 человек. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Поезд следовал из города Мешхед в город Йезд в центральной части страны. В ходе аварии, согласно предварительным данным, пострадали порядка полусотни человек.

«Согласно последним оперативным данным, 13 человек погибли и 50 пострадали. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении источника.

Накануне в Болгарии столкнулись пассажирский поезд и грузовик, выехавший на пути. Погибли два машиниста и водитель большегруза.

Также ранее поезд протаранил легковой автомобиль в Волгоградской области, никто в ДТП не пострадал.

Поезд сошел с рельсов в северо-восточном округе Австрии Медлинг, два человека погибли и еще 15 пострадали.