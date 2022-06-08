Пассажирский поезд сошел с рельсов в Иране, 13 человек погибли
Агентство Tasnim: при сходе пассажирского поезда в Иране погибли 13 человек
Утром 8 июня в иранской провинции Южный Хорасан с рельсов сошел пассажирский поезд, погибли 13 человек. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Поезд следовал из города Мешхед в город Йезд в центральной части страны. В ходе аварии, согласно предварительным данным, пострадали порядка полусотни человек.
«Согласно последним оперативным данным, 13 человек погибли и 50 пострадали. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении источника.
Накануне в Болгарии столкнулись пассажирский поезд и грузовик, выехавший на пути. Погибли два машиниста и водитель большегруза.
Также ранее поезд протаранил легковой автомобиль в Волгоградской области, никто в ДТП не пострадал.
Поезд сошел с рельсов в северо-восточном округе Австрии Медлинг, два человека погибли и еще 15 пострадали.