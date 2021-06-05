Пассажирский поезд смял в лепешку автомобиль под Анапой

Водитель Toyota Land Cruiser выскочил на железнодорожный переезд на красный свет и врезался в пассажирский поезд, следующий по маршруту Москва — Анапа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, ДТП случилось 5 июня, в 12:15, на автомобильной дороге «Подъезд к селу Витязево». Машина выехала на железнодорожный переезд со стороны автомобильной дороги Новороссийск — Керченский пролив, она двигалась по направлению к поселку Витязево.

На месте аварии скончались 50-летний водитель иномарки и 40-летний пассажир, который был на переднем сидении. Оба они жили в поселке Витязево.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют причины.