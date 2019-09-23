Пассажирский поезд сбил четырехлетнего мальчика в Краснодарском крае

По данным «Политики сегодня», машинист пассажирского поезда, который следовал из Адлера в Краснодар, рассказал правоохранителям, что на железнодорожном перегоне Саратовская — Псекупс ребенок получил травму. Машинист заметил мужчину и мальчика, которые перебегали железнодорожные пути.

Машинист подал звуковой сигнал, после чего применил экстренное торможение. Однако ребенок погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По некоторым данным, мальчика сопровождал дедушка.

«Документы пока не проверили, не могу утверждать», — пояснили в пресс-службе.