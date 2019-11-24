Пассажирский поезд протаранил машину в США

Инцидент произошел в городе Индиантаун около 14 часов по местному времени (22:00 по московскому) 23 ноября. На нерегулируемом переезде поезд компании Amtrak врезался в машину и протащил ее примерно на 800 метров, рассказали спасатели телеканалу WPTV.

Состав следовал из Майами в штате Флорида в Нью-Йорк. В момент аварии в поезде находились 200 пассажиров, никто из них не обращался к медикам.

Причина случившегося неизвестна.

Ранее на этой неделе поезд врезался в Mercedes на переезде в Краснодарском крае. Авария произошла утром на перегоне Анапа — Гастогаевская. Водитель выехал на рельсы, несмотря на работающую сигнализацию, рассказали на железной дороге. В ДТП чудом никто не пострадал.