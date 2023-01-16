16 января 2023, 17:55
Пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку в Ростовской области
Пассажирский состав сбил пенсионерку на перегоне между Зверево и Сулином в Ростовской области. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, причиной аварии с участием поезда стало грубое нарушение пожилой женщины правил безопасности.
Реклама
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства случившего и проводят соответствующею проверку.
Реклама
ДТП
Поезда
Реклама
Реклама