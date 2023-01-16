Происшествия 16 января 2023, 17:55 Пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку в Ростовской области

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Пассажирский состав сбил пенсионерку на перегоне между Зверево и Сулином в Ростовской области. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, причиной аварии с участием поезда стало грубое нарушение пожилой женщины правил безопасности.

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В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства случившего и проводят соответствующею проверку.

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