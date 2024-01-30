Происшествия

30 января 2024, 16:31

Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину под Саратовом

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Пассажирский поезд сообщением Нижневартовск — Волгоград сбил 50-летнего мужчину в Саратовской области. От полученных травм пострадавший скончался, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Приволжского МВД РФ на транспорте.

По предварительным данным, авария произошла утром 30 января на шестом километре перегона Премыкание — Саратов-1.

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Отмечается, что по факту произошедшего сотрудники полиции организовали проверку.

Поезда

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