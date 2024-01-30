Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину под Саратовом

Пассажирский поезд сообщением Нижневартовск — Волгоград сбил 50-летнего мужчину в Саратовской области. От полученных травм пострадавший скончался, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Приволжского МВД РФ на транспорте.