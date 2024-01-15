Происшествия 15 января 2024, 14:14 Пассажирский поезд насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку на станции в Ленобласти

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В Ленинградской области 72-летняя петербурженка попала под колеса поезда. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ЛУ МВД России на транспорте.

Трагедия произошла на ж/д станции Трубников Бор. По информации ведомства, пенсионерка, не заметив приближения пассажирского состава, решила перейти пути на запрещающий сигнал светофора.

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Машинист попытался избежать наезда на пешехода, однако его усилия не увенчались успехом. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.