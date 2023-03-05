Происшествия 05 марта 2023, 11:23 Пассажирский поезд Бишкек — Самара сошел с рельсов в Актюбинской области МЧС: поезд Бишкек — Самара в Казахстане сошел с рельсов при столкновении с локомотивом Telegram

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Пассажирский поезд сообщением Бишкек — Самара сошел с рельсов в Актюбинской области на западе Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

ЧП произошло около 10:30 по местному времени в Актюбинской в Шалкарском районе на станции Бершугир.

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По предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2 пассажирского поезда № 317 сообщением Бишкек — Самара, уточнили в ведомстве.

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На место происшествия направили вертолет «Казавиаспаса», спасательные подразделения и восстановительный поезд КТЖ.

В поезде было более 200 человек. Среди них граждане Киргизии, России и Казахстана, работники КТЖ. Никто не пострадал, сейчас людей разместили в других вагонах, заключили в пресс-службе.