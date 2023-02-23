Происшествия 23 февраля 2023, 14:47 Пассажирский микроавтобус столкнулся с двумя грузовыми автомобилями в Самарской области «112»: авария в Самарской области на трассе М-5 «Урал» унесла жизни шестерых человек Telegram

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В результате аварии на трассе М-5 «Урал» погибли шесть человек, еще девять пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».

По данным авторов материала, ДТП произошло на 84-м километре федеральной трассы. Столкнулись пассажирский микроавтобус и два грузовика. Причины аварии пока не уточняются.

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В микроавтобусе на момент ДТП находились 15 человек. Шестеро из них скончались. Остальные девять получили травмы и ранения. Их текущее состояние пока не уточняется.

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На кадрах с места аварии видно, что один из грузовиков вез посылки. У этой машины разорвался корпус отсека для хранения багажа, а также ильно повредилась часть кабины со стороны водителя.

Микроавтобус слетел в кювет. У него оголена часть салона в передней части. Обшивка машины искорежена, смята и будто слетела по ходу движения. В самом салоне также видны сильные повреждения.

На месте аварии уже работают сотрудники экстренных служб включая пожарную бригаду.