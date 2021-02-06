Пассажирский лайнер экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещин в лобовом стекле

Летевший из Москвы в Магнитогорск самолет Embraer 190 совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. Пассажиров отправили в пункт назначения другим рейсом. Следователи проверяют обстоятельства ЧП.

«Около 05:00 в субботу самолет Embraer 190 компании „Икар“ (Москва — Магнитогорск, рейс 339) совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна. 61 пассажир (58 взрослых и трое детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск», — сообщила пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК России. Сейчас сотрудники ведомства изучают возможные причины появления трещин в стекле самолета.