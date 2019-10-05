Пассажирский катер врезался в берег под Иркутском

Подвыпившие жители Иркутской области катались на катере по водохранилищу. Справиться с управлением не удалось и судно врезалось в глинистый берег. В результате столкновения один человек погиб, четверо получили травмы.

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Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел поздно вечером 4 октября на Иркутском водохранилище. \

В тот день пять человек ехали на катере, который влетел в крутой берег. Все пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения, один из них погиб на месте, а остальных доставили в больницу с травмами.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о «Причинении смерти по неосторожности». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование дела продолжается.