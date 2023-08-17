Происшествия 17 августа 2023, 21:40 Пассажирский катер столкнулся со скалой в Дагестане МВД Дагестана: катер с пассажирами столкнулся со скалой на реке Сулак РИА «Новости»

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Пассажирский катер столкнулся со скалой во время прогулки по реке Сулак в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Полиция выясняет подробности происшествия.

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Также в четверг ЧП на воде произошло в Санкт-Петербурге. В яхт-клубе Петроградского района загорелась двухпалубная яхта. На тушение пожара прибыли семь машин и 32 сотрудника МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

В начале июля яхта врезалась в несколько катеров, стоящих у причала во Владивостоке. Авария произошла в День города, прямо во время праздничного фейерверка. В результате происшествия никто не пострадал.