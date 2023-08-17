17 августа 2023, 21:40
Пассажирский катер столкнулся со скалой в Дагестане
МВД Дагестана: катер с пассажирами столкнулся со скалой на реке Сулак
Пассажирский катер столкнулся со скалой во время прогулки по реке Сулак в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Полиция выясняет подробности происшествия.
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Также в четверг ЧП на воде произошло в Санкт-Петербурге. В яхт-клубе Петроградского района загорелась двухпалубная яхта. На тушение пожара прибыли семь машин и 32 сотрудника МЧС. Информация о пострадавших не поступала.
В начале июля яхта врезалась в несколько катеров, стоящих у причала во Владивостоке. Авария произошла в День города, прямо во время праздничного фейерверка. В результате происшествия никто не пострадал.
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