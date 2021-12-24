Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс Саратов — Москва, подал сигнал тревоги и начал снижаться. Об этом сообщили источники ТАСС со в авиаслужбах.

По данным собеседников агентства, самолет подал сигнал тревоги через полчаса после вылета из Саратова.

Сейчас Boeing пролетает над Рязанской областью. Он должен совершить посадку в аэропорту Домодедово.