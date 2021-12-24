24 декабря 2021, 14:58
Пассажирский Boeing 737 Саратов — Москва подал сигнал тревоги
ТАСС: самолет Саратов — Москва начал снижение после сигнала тревоги
Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс Саратов — Москва, подал сигнал тревоги и начал снижаться. Об этом сообщили источники ТАСС со в авиаслужбах.
По данным собеседников агентства, самолет подал сигнал тревоги через полчаса после вылета из Саратова.
Сейчас Boeing пролетает над Рязанской областью. Он должен совершить посадку в аэропорту Домодедово.