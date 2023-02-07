07 февраля 2023, 18:33
Пассажирский автобус загорелся в Горячем Ключе
Возгорание пассажирского автобуса произошло сегодня утром в Горячем Ключе Краснодарского края. Все люди, находившиеся в салоне, успели вовремя выйти, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.
По предварительным данным, огонь охватил моторный отсек автобуса. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
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В результате пожара никто не пострадал, в настоящее время на маршруте № 2 курсирует только один автобус.
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