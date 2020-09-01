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    01 сентября 2020, 19:06

    Пассажирский автобус загорелся по дороге в Кубинку. Видео

    Анатолий Минкин

    Пожар произошел в пассажирском автобусе, следовавшем из Звенигорода в Кубинку. Очевидцы опубликовали в Telegram видео с места событий.

    На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило заднюю часть транспортного средства.

    В пресс-службе Мосавтотранса уточнили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса ЛиАЗ-4292.

    В настоящий момент пожар локализовали. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту случившегося проводится проверка.

    Новости SMI.FM