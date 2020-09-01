01 сентября 2020, 19:06
Пассажирский автобус загорелся по дороге в Кубинку. Видео
Пожар произошел в пассажирском автобусе, следовавшем из Звенигорода в Кубинку. Очевидцы опубликовали в Telegram видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило заднюю часть транспортного средства.
В пресс-службе Мосавтотранса уточнили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса ЛиАЗ-4292.
В настоящий момент пожар локализовали. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту случившегося проводится проверка.