Пассажирский автобус загорелся по дороге в Кубинку. Видео

Пожар произошел в пассажирском автобусе, следовавшем из Звенигорода в Кубинку. Очевидцы опубликовали в Telegram видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило заднюю часть транспортного средства. В пресс-службе Мосавтотранса уточнили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса ЛиАЗ-4292. В настоящий момент пожар локализовали. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту случившегося проводится проверка.