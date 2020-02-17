Пассажирский автобус загорелся на остановке в Уфе

Возгорание случилось на остановке «Стадион Гастелло». Для тушения огня прибыли две спецмашины с шестью сотрудниками пожарной службы.

Автобус не успел выйти на маршрут, поэтому во время пожара был без пассажиров.

Сейчас выясняются детали происшествия.