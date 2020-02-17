17 февраля 2020, 15:29
Пассажирский автобус загорелся на остановке в Уфе
Утром 17 февраля пассажирский «ПАЗ» загорелся на остановке общественного транспорта в Уфе. При происшествии никто не пострадал. Об этом сообщило издание ToDay News Ufa со ссылкой на МЧС по Башкортостану.
Возгорание случилось на остановке «Стадион Гастелло». Для тушения огня прибыли две спецмашины с шестью сотрудниками пожарной службы.
Автобус не успел выйти на маршрут, поэтому во время пожара был без пассажиров.
Сейчас выясняются детали происшествия.