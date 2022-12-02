02 декабря 2022, 17:04
Пассажирский автобус загорелся на юге Нижнего Новгорода
Возгорание пассажирского автобуса произошло в пятницу в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По предварительным данным, в момент возгорания в автобусе не было пассажиров и никто не пострадал. Больше всего от пожара пострадал моторный отсек транспорта.
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Отмечается, что пожар в автобусе тушили девять человек.
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