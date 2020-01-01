01 января 2020, 09:05
Пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся в Прикамье
Пассажирский автобус столкнулся с трактором и вылетел в кювет в Пермском крае. Авария произошла вечером 31 декабря на трассе М7 Волга, на участке автодороги Очер-Нытва.
«Дороги чистил трактор, автобус с ним столкнулся и опрокинулся. Никто не пострадал», — сообщили Ura.ru в пермском управлении ГИБДД.
В соцсетях опубликовано видео с места аварии. На кадрах видно, что пострадал не один автобус. Вокруг места ДТП скопилось много машин, в том числе туда выехали все экстренные службы.