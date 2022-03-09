Пассажирский автобус вспыхнул в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар в автобусе с пассажирами. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По данным информагентства, возгорание произошло на перекрестке улиц Щербакова и Лыжников. На момент ЧП в автобусе находились 12 пассажиров. Они предупредили водителя о запахе гари в салоне. После этого всех пассажиров высадили.

Затем уже в пустой машине загорелась проводка. На место прибыли спасатели. В результате никто не пострадал.