  • Пассажирский автобус вспыхнул в Алтайском крае. Фото

    16 ноября 2019, 08:46

    Дарья Бунякова

    Рейсовый автобус перевозил 20 пассажиров из Белокурихи в Междуреченск и загорелся по дороге. Водителю удалось быстро эвакуировать всех людей, поэтому никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
    Пассажирский автобус вспыхнул в Алтайском крае. Фото

    Инцидент произошел ночью 16 ноября рядом с поселком Первомайское. Автобус ехал по трассе Бийск-Целинное, но вспыхнул во время движения. В салоне были 20 пассажиров, которых вывел на улицу водитель, в результате никто не пострадал.

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    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Всех людей отправили на ближайшую заправку и прислали за ними другой автобус из Белокурихи. Возгорание оперативно потушили.

    На опубликованных кадрах с места случившегося видно, что автобус загорелся со стороны пассажиркой двери в районе колеса. Шина наполовину расплавилась и сильно деформировалась, а также повредилось стекло в салоне.

    Источник фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

    Сейчас правоохранители занимаются проверкой и выясняют все детали и причины произошедшего.