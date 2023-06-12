Происшествия 12 июня 2023, 18:31 Пассажирский автобус вспыхнул на юго-востоке Москвы Автобус загорелся на Донецкой улице в ЮВАО Москвы 12 июня Фото: freepik.com

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Пламя охватило негородской автобус маршрута № 650 в столице. Об этом сообщило агентство «Москва».

В столице в автобусе произошло возгорание в понедельник, 12 июня. ЧП случилось на улице Донецкой рядом с домом № 26. Полыхающее транспортное средство к этой минуте удалось потушить.

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«Принятыми мерами возгорание было ликвидировано в 17:20», — уточнил агентству собственный источник.

Других подробностей пока нет, о пострадавших информация не поступала. Все причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам.

В пресс-службе дептранспорта Москвы сообщили, что пожар возник в негородском автобусе, следующем по маршруту № 650. Машина пренадлежит коммерческому перевозчику ООО «Таксомоторный парк № 20».

Это уже не первый случай возгорания транспорта на столичных дорогах за сегодняшний день, несколькими часами ранее грузовик вспыхнул на 27-м километре МКАД.