12 июня 2023, 18:31
Пассажирский автобус вспыхнул на юго-востоке Москвы
Автобус загорелся на Донецкой улице в ЮВАО Москвы 12 июня
Пламя охватило негородской автобус маршрута № 650 в столице. Об этом сообщило агентство «Москва».
В столице в автобусе произошло возгорание в понедельник, 12 июня. ЧП случилось на улице Донецкой рядом с домом № 26. Полыхающее транспортное средство к этой минуте удалось потушить.
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«Принятыми мерами возгорание было ликвидировано в 17:20», — уточнил агентству собственный источник.
Других подробностей пока нет, о пострадавших информация не поступала. Все причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам.
В пресс-службе дептранспорта Москвы сообщили, что пожар возник в негородском автобусе, следующем по маршруту № 650. Машина пренадлежит коммерческому перевозчику ООО «Таксомоторный парк № 20».
Это уже не первый случай возгорания транспорта на столичных дорогах за сегодняшний день, несколькими часами ранее грузовик вспыхнул на 27-м километре МКАД.
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