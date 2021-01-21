Пассажирский автобус врезался в здание кинотеатра в Электростали

Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра в Электростали. Есть пострадавшие. Об этом сообщили «360» в пресс-службе МВД по региону.

ЧП произошло на улице Тевосяна около дома № 26 в 08:10. По последним данным, шесть человек пострадали.

«В Электростали на улице Николаева рейсовый автобус (маршрут № 8) врезался в угол кинотеатра „Современник“», — сообщили ранее РИА «Новости» в экстренных службах региона.

В салоне находились 20 человек. На месте ЧП работают семь бригад скорой помощи. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Все обстоятельства случившегося уточняются. Прокуратура Электростали начала проверку.