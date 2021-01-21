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    21 января 2021, 08:39

    Пассажирский автобус врезался в здание кинотеатра в Электростали

    Наза Салех Захи

    Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра в Электростали. Есть пострадавшие. Об этом сообщили «360» в пресс-службе МВД по региону.

    ЧП произошло на улице Тевосяна около дома № 26 в 08:10. По последним данным, шесть человек пострадали.

    «В Электростали на улице Николаева рейсовый автобус (маршрут № 8) врезался в угол кинотеатра „Современник“», — сообщили ранее РИА «Новости» в экстренных службах региона.

    В салоне находились 20 человек. На месте ЧП работают семь бригад скорой помощи. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Все обстоятельства случившегося уточняются. Прокуратура Электростали начала проверку.