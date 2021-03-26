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    26 марта 2021, 14:27

    Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль в Челябинске

    Дарья Морозова

    Произошла авария в Челябинске. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.

    Уточняется, что водитель врезался в машину на нерегулируемом перекрестке во время поворота. Водителю легковушки понадобилась медицинская помощь. В автобусе пассажиров в тот момент не было.

    На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, а также спасатели и реанимационная бригада.