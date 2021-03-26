Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль в Челябинске

Произошла авария в Челябинске. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.

Уточняется, что водитель врезался в машину на нерегулируемом перекрестке во время поворота. Водителю легковушки понадобилась медицинская помощь. В автобусе пассажиров в тот момент не было.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, а также спасатели и реанимационная бригада.