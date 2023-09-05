05 сентября 2023, 21:35
Пассажирский автобус врезался в кирпичный забор в Подмосковье
Три человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Подмосковье
Три человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Водитель пассажирского автобуса, двигаясь по автодороге в поселке Высоково городского округа Мытищи, выехал на обочину и совершил столкновение с кирпичным забором домовладения», — рассказали в прокуратуре.
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Там уточнили, что всем трем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Мытищинской городской прокуратуре поручили провести проверку по факту происшествия.
Ранее в Москве на проспекте Мира произошло массовое ДТП — столкнулись шесть автомобилей. На место аварии прибыли сотрудники городских оперативных служб. Еще одна похожая авария случилась 4 сентября. В Северо-Восточном округе Москвы легковая машина каршеринга столкнулась с рейсовым автобусом. В итоге пострадали два человека.
ДТП
Автобусы
Москва 2023
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