Пассажирский автобус врезался в дерево под Калининградом. Видео

В Калининградской области пассажирский автобус врезался в дерево. В результате пострадали 11 человек, а сам автобус получил сильные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 53-м километре дороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» по пути в курортный поселок Янтарный в 14:38 по местному времени. Водитель врезался в дерево у обочины, причины столкновения пока неизвестны.

В первые минуты после аварии помощь врачей потребовалась восьми пострадавшим — в том числе водителю автобуса и двум детям. Позже количество пострадавших выросло до 11 человек.

«Число пострадавших возросло до 11. Шестерых вывезли в медицинские учреждения, пять человек сейчас еще со скорой на месте. Сильно тяжелых нет. В основном у всех ушибы и переломы», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе регионального правительства.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции и экстренные службы. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Полицейские оказывают помощь участникам дорожного движения, часть дороги перекрыли из-за ДТП. Для водителей организовали объезд, его контролируют экипажи ГИБДД.