Пассажирский автобус влетел в грузовик на трассе в Новосибирской области. Один человек погиб

Утром 26 декабря пассажирский автобус ПАЗ с людьми столкнулся с грузовиком DAF на 108-м километре Р-256 в Новосибирской области. 55-летний водитель автобуса погиб, семь человек получили травмы.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, авария произошла в районе 08:00 (04:00 по московскому времени). Автобус ехал по маршруту село Ярки — село Майское, а грузовик — со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.

Водитель автобуса погиб на месте, шесть пассажиров и водитель грузовика попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Точное число пассажиров, которые в момент ДТП были в салоне автобуса, устанавливают полицейские. По предварительным данным, их было не больше 15. Люди, которые не пострадали в аварии, добрались до Майского на другом автобусе и на попутках.

На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД, полицейские и спасатели МЧС. Информации о причинах столкновения и состоянии пострадавших пока нет.