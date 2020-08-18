18 августа 2020, 11:23
Пассажирский автобус улетел в кювет в Оренбургской области. Один человек погиб
Пассажирский автобус ПАЗ улетел в кювет и перевернулся на трассе М5 «Урал» под Оренбургом. Как сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, в аварии погиб один человек, восемь пассажиров получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок.
В управлении МВД по региону сообщили, что в аварию попал автобус №127, который ехал по маршруту Оренбург — Сергиевка. По предварительным данным, один из пассажиров попросил водителя остановить автобус. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. Погибла пассажирка.
Источник фото: t.me/typical_orenburg
Как пишут СМИ со ссылкой на очевидцев, в автобусе было около 20 человек, в том числе мамы с детьми. На месте аварии сейчас работают полицейские, спасатели и врачи скорой помощи. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. На место происшествия приехал прокурор Оренбургского района Вильдан Курамшин. О точной причине аварии информации пока нет.