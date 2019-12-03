Пассажирский автобус улетел в кювет под Белгородом. Все живы

Пассажирский автобус попал в аварию по пути из села Преображенка в Старый Оскол. Транспортное средство вышло в регулярный рейс. Среди пострадавших, по предварительным данным, есть ребенок.

ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ произошло около 08:40 вторника на улице Зеленой села Архангельское, сообщили «360» в отделе информации и общественных связей УМВД России по Белгородской области.

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«Предварительно установлено, что в транспортном средстве находились 15 человек. <…> Водитель 1959 года рождения, не справившись с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — уточнили в ведомстве.

За медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Опасности для их жизни нет.

Автобус, по информации источника «Интерфакса», упал в кювет.

В настоящее время сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасный объезд места происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

За последние дни это уже вторая авария с автобусом в России. 1 декабря с моста в реку Куэнга сорвался транспорт, везший людей из Сретенска в Читу. ДТП в Забайкалье унесло жизни 19 человек. Всех погибших уже опознали.