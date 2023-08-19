Эксклюзив 19 августа 2023, 10:39 Пассажирский автобус столкнулся с трактором на юге Москвы, есть пострадавшие Автобус с пассажирами столкнулся с трактором на Бесединском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Автобус с пассажирами столкнулся с трактором в Москве на Бесединском шоссе в сторону области. Как «360» сообщил источник в экстренных службах, пострадала пожилая женщина.

По предварительным данным, 77-летняя пассажирка автобуса получила при столкновении травму головы, врачи подозревают у нее сотрясение мозга.

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Женщину госпитализировали — медики увезли ее в городскую больницу имени Демихова.

Причины и подробности ДТП устанавливаются. На месте работают скорая и полиция.

Ранее на внутренней стороне МКАД произошло столкновение четырех автомобилей.