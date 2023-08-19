19 августа 2023, 10:39
Пассажирский автобус столкнулся с трактором на юге Москвы, есть пострадавшие
Автобус с пассажирами столкнулся с трактором на Бесединском шоссе в Москве
Автобус с пассажирами столкнулся с трактором в Москве на Бесединском шоссе в сторону области. Как «360» сообщил источник в экстренных службах, пострадала пожилая женщина.
По предварительным данным, 77-летняя пассажирка автобуса получила при столкновении травму головы, врачи подозревают у нее сотрясение мозга.
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Женщину госпитализировали — медики увезли ее в городскую больницу имени Демихова.
Причины и подробности ДТП устанавливаются. На месте работают скорая и полиция.
Ранее на внутренней стороне МКАД произошло столкновение четырех автомобилей.
ДТП
Москва 2023
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