  • Пассажирский автобус столкнулся с машиной под Иркутстком. Пострадали 9 детей

    27 ноября 2019, 13:20

    Дарья Бунякова

    Пассажирский автобус со школьниками столкнулся с легковушкой в иркутском поселке Тельма. После ДТП в больницу с травмами доставили девять детей и двоих взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

    «В результате столкновения в медицинское учреждение доставлены для диагностирования состояния здоровья девять детей и один воспитатель. По предварительным сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины», — сказано в сообщении.

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    В пресс-службе добавили, что водитель автомобиля также получил травмы и был госпитализирован.

    Авария произошла днем 27 ноября на трассе в поселке Тельма. Автобус с детьми ехал из Усолья-Сибирского в Ангарск, но попал в ДТП с Toyota Premio. Всего в салоне автобуса в момент произошедшего было 17 детей.

    Очевидцы ДТП сняли на видео место аварии. На кадрах видно, что автобус стоит на обочине, а разбитый легкой автомобиль находится на встречке.

    На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые сейчас регулируют движение на трассе. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.