Пассажирский автобус столкнулся с машиной под Иркутстком. Пострадали 9 детей

«В результате столкновения в медицинское учреждение доставлены для диагностирования состояния здоровья девять детей и один воспитатель. По предварительным сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины», — сказано в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что водитель автомобиля также получил травмы и был госпитализирован.

Авария произошла днем 27 ноября на трассе в поселке Тельма. Автобус с детьми ехал из Усолья-Сибирского в Ангарск, но попал в ДТП с Toyota Premio. Всего в салоне автобуса в момент произошедшего было 17 детей.

Очевидцы ДТП сняли на видео место аварии. На кадрах видно, что автобус стоит на обочине, а разбитый легкой автомобиль находится на встречке.

На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые сейчас регулируют движение на трассе. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.