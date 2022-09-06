Пассажирский автобус столкнулся с маршруткой в Челябинске | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Пассажирский автобус столкнулся с маршруткой в Челябинске

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ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло в Челябинске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

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Водитель автобуса поворачивал на перекрестке, не убедившись, что это безопасно. Там он столкнулся с маршруткой, несмотря на то, что ее водитель пытался избежать аварии. Никто не пострадал.

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