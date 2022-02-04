Пассажирский автобус столкнулся с легковой иномаркой в Башкирии

В Башкирии при столкновении Nissan Terrano и пассажирского ПАЗика пострадал водитель иномарки. Он получил легкие травмы. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на республиканское УГИБДД.

Машины столкнулись на 23 километре трассы Уфа — Чишмы. В результате небольшая медицинская помощь понадобилась только водителю иномарки.

Пассажиров пострадавшего в ДТП автобуса забрал резервный автобус, который прибыл на место аварии резервный.