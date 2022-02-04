04 февраля 2022, 19:59
Пассажирский автобус столкнулся с легковой иномаркой в Башкирии
В Башкирии при столкновении Nissan Terrano и пассажирского ПАЗика пострадал водитель иномарки. Он получил легкие травмы. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на республиканское УГИБДД.
Машины столкнулись на 23 километре трассы Уфа — Чишмы. В результате небольшая медицинская помощь понадобилась только водителю иномарки.
Пассажиров пострадавшего в ДТП автобуса забрал резервный автобус, который прибыл на место аварии резервный.