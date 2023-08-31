Происшествия 31 августа 2023, 11:53 Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Екатеринбурге

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ДТП произошло на улице Техническая в Екатеринбурге. Там столкнулись пассажирский автобус и иномарка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал региональной ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автобуса № 082, чтобы избежать столкновения с другой машиной, выехал на встречную полосу, где врезался в Nissan. В результате пострадали шесть человек, среди которых водитель легкового автомобиля и двое детей. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.