Пассажирский автобус столкнулся с фурой на мосту в Красноярске. Фото

На Октябрьском мосту в Красноярске автобус влетел в стоявшую на месте фуру. Грузовик встал из-за поломки, а его водитель не установил знак аварийной остановки. Пострадали 16 человек.

Авария с участием пассажирского ПАЗ и грузового автомобиля МАЗ произошла на мосту через Енисей вечером 20 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

«За медицинской помощью обратились 16 пассажиров, водитель автобуса не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Предварительно установлено, что 57-летний водитель автобуса ехал по Октябрьскому посту, когда врезался в стоявший на нем МАЗ. Водителю фуры пришлось остановиться из-за поломки, но знак аварийной остановки в соответствии с ПДД он не выставил. В отношении мужчины составили несколько административных материалов.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства столкновения.

Несколькими днями ранее в Краснодарском крае в автобус с призывниками врезалась Skoda Rapid. Водитель иномарки погиб, несколько военнослужащих в ПАЗ получили ушибы.