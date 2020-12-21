Пассажирский автобус столкнулся с фурой на мосту в Красноярске. Фото
Авария с участием пассажирского ПАЗ и грузового автомобиля МАЗ произошла на мосту через Енисей вечером 20 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
«За медицинской помощью обратились 16 пассажиров, водитель автобуса не пострадал», — уточнили в ведомстве.
Предварительно установлено, что 57-летний водитель автобуса ехал по Октябрьскому посту, когда врезался в стоявший на нем МАЗ. Водителю фуры пришлось остановиться из-за поломки, но знак аварийной остановки в соответствии с ПДД он не выставил. В отношении мужчины составили несколько административных материалов.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства столкновения.
Несколькими днями ранее в Краснодарском крае в автобус с призывниками врезалась Skoda Rapid. Водитель иномарки погиб, несколько военнослужащих в ПАЗ получили ушибы.