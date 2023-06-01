Происшествия 01 июня 2023, 13:09 Пассажирский автобус сорвался в ущелье на севере Индии

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Не менее 10 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом на севере Индии. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на агентство ANI.

Авария случилась по дороге в Катру, автобус не доехал до места назначения около 15 километров. Отмечается, что он перевозил значительно больше людей, чем разрешено правилами.

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В настоящее время спасательная операция почти завершена. В больницы доставили 55 человек с различными повреждениями.

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