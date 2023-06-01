01 июня 2023, 13:09
Пассажирский автобус сорвался в ущелье на севере Индии
Не менее 10 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом на севере Индии. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на агентство ANI.
Авария случилась по дороге в Катру, автобус не доехал до места назначения около 15 километров. Отмечается, что он перевозил значительно больше людей, чем разрешено правилами.
Реклама
В настоящее время спасательная операция почти завершена. В больницы доставили 55 человек с различными повреждениями.
ДТП
Реклама
Реклама