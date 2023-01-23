Происшествия 23 января 2023, 17:00 Пассажирский автобус сгорел во Владимире

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Возгорание пассажирского автобуса, следовавшего по городскому маршруту № 24, произошло утром в понедельник во Владимире. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В момент возгорания в автобусе находились около 60 пассажиров, всем им удалось самостоятельно покинуть салон.

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Общая площадь пожара составила порядка 12 квадратных метров. Отмечается, что огонь повредил троллейбусные провода, из-за чего в городе образовались пробки.

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