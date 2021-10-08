Пассажирский автобус сгорел в Сыктывкаре

Пассажирский автобус загорелся в Сыктывкаре. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД по республике Коми.

По данным сайта «Свободная пресса», у автобуса взорвался двигатель. Внутри находились водитель и пассажиры, но все успели вовремя покинуть салон. Никто не пострадал.

По предварительным данным, в двигателе была неисправность. Точные причины приосшествия выясняют специалисты.