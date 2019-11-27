Пассажирский автобус сгорел в Самаре. Видео

Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Самаре. Всем удалось быстро эвакуироваться из салона, поэтому в результате возгорания никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС.

«Погибших и пострадавших нет. В автобусе находились восемь человек, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасительных подразделений», — приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Автобус № 480 вспыхнул утром 27 ноября в 08:10 (07:10 мск). Позже в соцсетях появились фотографии с места случившегося. На кадрах видно, что автобус выгорел полностью. Рядом с транспортом работают пожарные, а улица залита пеной.

Также один из очевидцев заснял пожар на видео. Огонь полностью охватил салон автобуса, и сразу несколько пожарных пытаются его потушить.