Пассажирский автобус сгорел в Подмосковье. Видео

На Ярославском шоссе сгорел пассажирский автобус. Водители, проезжавшие мимо, запечатлели кадры пожара .

Видео пожара появилось в паблике «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

«Ярославское шоссе, поворот на Правдинск. Пожарные, полиция», — комментирует один из очевидцев.

На видео, помимо самих спасателей, сотрудники ДПС, которые помогают разгружать машину. Из самого автобуса валят клубы дома, транспортное средство сгорело полностью.

Еще одно видео снял житель Подмосковья. На кадрах — автобус еще полностью объят огнем. Возле него на обочине остановилось такое же транспортное средство. Вероятно, два автобуса ехали в одной колонне.

Пока информации о погибших и пострадавших нет. Что стало причиной возгорания — выясняется.